Onu, rapporto sulla povertà: "Nel mondo soffrono la fame quasi 300 milioni di persone"

Quasi 300 milioni di persone soffrono la fame in 53 diversi Paesi del mondo. E' l'allarme del nuovo Rapporto sulle crisi alimentari 2025 del Food Security Information Network, lanciato dalla Rete globale contro le crisi alimentari, un'alleanza tra Onu, Ue e agenzie governative e non governative. Gli impatti catastrofici, avverte il report, riguardano molte regioni del pianeta già fragili e i livelli di povertà sono in pericoloso aumento. E' emergenza per l'infanzia, con quasi 38 milioni di bambini sotto i 5 anni gravemente malnutriti. "E' un mondo pericolosamente fuori rotta", avverte il segretario delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che denuncia il taglio dei fondi per le crisi umanitarie definendolo "un fallimento dell'umanità".