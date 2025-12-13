Onu: livello più alto di insediamenti israeliani in Cisgiordania dal 2017

L'espansione degli insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata è al livello più alto almeno dal 2017, quando le Nazioni Unite hanno iniziato a monitorare tali dati. Nel 2025, "sono stati avanzati, approvati o messi in gara d'appalto progetti per quasi 47.390 unità abitative, rispetto alle circa 26.170 del 2024", si legge nel rapporto. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha condannato quella che ha definito un'espansione "incessante", affermando che "continua ad alimentare le tensioni, impedisce ai palestinesi di accedere alla loro terra e minaccia la fattibilità di uno Stato palestinese pienamente indipendente, democratico, contiguo e sovrano".