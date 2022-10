Onu: liberato dopo 6 anni l'iraniano-americano Baquer Namazi col figlio

Un iraniano-americano di 85 anni ex responsabile dell'Unicef, Baquer Namazi, è stato rilasciato "per cercare trattamenti medici all'estero" dopo essere stato detenuto in Iran per oltre sei anni.

Insieme all'uomo è stato liberato anche il figlio Siamak. Lo ha annunciato Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale dell'Onu. Namazi era stato imprigionato nel febbraio 2016 dopo essersi recato in Iran per far liberare suo figlio, un uomo d'affari iraniano-americano arrestato l'anno precedente. Entrambi erano stati condannati a 10 anni di reclusione per spionaggio. L'anziano era stato esentato dallo scontare la pena nel 2020, ma non poteva lasciare l'Iran nonostante i suoi problemi di salute.