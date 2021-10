Onu: l'Etiopia non ha il diritto di espellere i nostri funzionari

Le Nazioni Unite hanno informato l'Etiopia che non ha il diritto legale di espellere sette funzionari Onu accusati di "ingerenza". La dottrina di dichiarare qualcuno "persona non grata" non si applica al personale Onu. L'Etiopia ha annunciato le espulsioni giovedì, dando ai funzionari 72 ore di tempo per lasciare il Paese, mentre cresce la pressione sul governo di Addis Abeba per l'isolamento della regione del Tigray.