Onu, in dieci anni oltre mille reporter uccisi: 9 casi su 10 non ancora risolti

"In poco più di un decennio oltre mille giornalisti sono stati uccisi mentre svolgevano il loro indispensabile lavoro. Nove casi su dieci non sono stati risolti". Lo ha ricordato il segretario generale Onu, Antonio Guterres , per la Giornata internazionale contro l'impunità per i crimini contro i giornalisti. "Altre migliaia sono stati attaccati, molestati, detenuti o imprigionati con false accuse, senza un giusto processo", ha aggiunto Guterres.

Guterres si è detto inoltre "profondamente turbato", ricordando che almeno 88 giornalisti sono stati uccisi nel solo 2018. "Questo è oltraggioso e non deve assolutamente diventare la nuova normalità".



Il segretario generale dell'Onu ha poi sottolineato che "le giornaliste donne corrono spesso i rischi maggiori non solo per il loro lavoro, ma anche per il loro genere. Quando i giornalisti sono presi di mira, le società nel loro complesso pagano un prezzo". Le Nazioni Unite hanno "invitato i governi e la comunità internazionale a proteggere i giornalisti e a creare le condizioni di cui hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro".