Onu: piano Usa su immigrazione rischia di minare i diritti umani

L'Onu ha criticato le nuove misure di controllo delle frontiere americane, che "rischiano di minare i diritti umani fondamentali".

A lanciare l'avvertimento l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk. "Il diritto di chiedere asilo è un diritto umano - ha spiegato - indipendentemente dalla provenienza delle persone, dal loro status migratorio o da come sono arrivate al confine. Queste misure vanno contro il divieto di espulsioni collettive e il principio di non respingimento".