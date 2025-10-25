Logo Tgcom24
Onu, Guterres: "La legittimità del Consiglio di Sicurezza è fragile"

25 Ott 2025 - 00:25
"Il Consiglio di Sicurezza è una forza potente per il bene. Ma la sua legittimità è fragile. Troppo spesso alcuni dei suoi membri hanno agito al di fuori dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Quando ciò accade, non solo si blocca l'azione immediata, ma si mina la fiducia in tutto il sistema Onu". Lo ha detto il Segretario generale, Antonio Guterres, intervenendo in video-collegamento da Hanoi a una riunione dei "quindici" in occasione degli 80 anni dall'entrata in vigore della Carta dell'Onu.

