Onu, Guterres in contatto con positivo a Covid: è in isolamento

ansa

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è stato in contatto con un funzionario delle Nazioni Unite positivo al covid e in via precauzionale è in isolamento a casa. Lo comunica il portavoce del Palazzo di Vetro. Guterres non ha alcun sintomo ed è già stato sottoposto ad un tampone che è risultato negativo. Per prudenza, Guterres ha annullato i prossimi impegni di persona sino al prossimo test di giovedì.