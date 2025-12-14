Onu, Guterres condanna l'attacco in Sudan che ha ucciso sei caschi blu

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha condannato l'attacco di droni in Sudan che ha ucciso sei caschi blu del Bangladesh. "Condanno fermamente gli orribili attacchi con droni che hanno preso di mira la base logistica delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace a Kadugli, in Sudan", ha dichiarato Guterres in una nota. "Gli attacchi contro le forze di pace delle Nazioni Unite possono costituire crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale", ha affermato ancora il segretario generale dell'Onu aggiungendo che "attacchi come quello nel Kordofan del Sud contro le forze di pace sono ingiustificabili".