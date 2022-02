Onu, Guterres attende l'ok Cina per la visita dell'Alta Commissaria nel Paese

-afp

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, attende che la Cina autorizzi l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo, Michelle Bachelet, per una "visita credibile della Cina, compreso lo Xinjiang". In questa regione Pechino è accusata di violare i diritti umani contro la minoranza musulmana degli uiguri. Lo ha reso noto il Palazzo di Vetro.