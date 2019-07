Onu, attacco al confine tra Sudan e Sud Sudan: sei morti

Il membro di una missione di pace dell'Onu e cinque civili sono morti in un attacco mirato contro i peacekeeper avvenuto in un mercato al confine tra Sudan e Sud Sudan, nella città di Abyei, in un'area ricca di petrolio e contesa tra i due Paesi. Lo fanno sapere le Nazioni Unite, precisando che un secondo peacekeeper è rimasto ferito nell'attacco sferrato da un gruppo di sconosciuti. La vittima in missione Onu era originaria dell'Etiopia.