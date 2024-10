Onu, l'Arabia Saudita non ottiene il seggio nel Consiglio per i diritti umani

L'Arabia Saudita non è riuscita a entrare nel Consiglio per i diritti umani dell'Onu. Un rifiuto da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite accolto con favore dai difensori dei diritti umani che avevano nel mirino anche i Paesi africani. Ci sono 47 seggi nel Consiglio dei Diritti Umani che ha sede a Ginevra. Diciotto i posti in palio per l'anno finanziario 2025-2027, distribuiti per regione: per "Asia-Pacifico", i cinque posti sono stati conquistati da Cipro, Isole Marshall, Qatar, Corea del Sud e Thailandia. L'Arabia Saudita era il sesto candidato e ha fallito nel voto di tutti gli Stati membri all'Assemblea.