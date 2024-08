L'Onu approva il suo primo trattato contro il cybercrimine

Gli stati membri dell'Onu hanno approvato un trattato contro la criminalità informatica. Si tratta del primo testo del genere approvato dalle Nazioni Unite nonostante la forte opposizione degli attivisti per i diritti umani che avevano messo in guardia da uno strumento di sorveglianza globale. Dopo tre anni di negoziati e un'ultima sessione di due settimane a New York, i membri hanno approvato la Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità informatica per consenso, e ora verrà sottoposta all'Assemblea generale per l'adozione formale.