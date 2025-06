Onu: "Ai massimi storici la produzione di cocaina in Colombia"

La produzione globale di cocaina ha raggiunto un nuovo record nel 2023. Lo riferisce l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc), che ha registrato una produzione di 3.708 tonnellate: il 34% in più del 2022, per una quantità dieci volte superiore rispetto al minimo storico di dieci anni fa. L'espansione è stata trainata dai numeri della Colombia, che resta il principale produttore mondiale, con 253mila ettari destinati alle piante di coca. Secondo l'Onu, la produzione è in forte crescita soprattutto nel sud-ovest del Paese, dove operano le organizzazioni criminali composte da dissidenti delle disciolte Forze armate rivoluzionarie di Colombia (Farc) che non hanno aderito all'accordo di pace. Leggermente diminuita l'area dedicata alla produzione di coca in Perù, mentre in Bolivia è rimasta stabile.