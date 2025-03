Onu: nei primi mesi del 2025 in Colombia 700mila persone colpite da violenze

Da quando il 16 gennaio sono scoppiati feroci scontri tra gruppi armati nella regione del Catatumbo, situata nel nord-est della Colombia al confine con il Venezuela, fino alla fine di febbraio, sono già oltre 695mila le persone colpite dalla violenza, costrette a spostamenti di massa e a restrizioni alla loro vita quotidiana, prevalentemente agricola. Lo rende noto l'Ocha, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli affari umanitari. Nel suo rapporto sulla situazione umanitaria 2025, l'organismo dell'Onu segnala che "solo nei primi due mesi" di quest'anno è stato superato il totale degli sfollati in eventi di massa segnalati in tutto il 2024 in Colombia, "con un incremento del 462% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso".