Ong Peace Now accusa Israele: "Approvati nuovi alloggi in colonie"

Israele ha approvato piani per la costruzione di 2.191 nuovi alloggi in insediamenti ebraici in Cisgiordania. A rivelarlo è Peace Now, secondo cui la maggior parte delle nuove costruzioni sarà edificata in profondità in Cisgiordania, cosa che a parere dell'Ong è inconciliabile con la formula dei due Stati. Il premier Benyamin Netanyahu, accusa l'organizzazione, "sacrifica gli interessi di Israele a favore di un regalo elettorale ai coloni".