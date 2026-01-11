Logo Tgcom24
Ong, il numero delle persone uccise nelle proteste in Iran sale a 466

Lo afferma l'agenzia statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana), citata dai media internazionali

11 Gen 2026 - 16:58
Il numero di persone uccise nelle proteste in Iran sale a 466: lo afferma l'agenzia statunitense Human Rights Activists News Agency (Hrana), citata dai media internazionali. 