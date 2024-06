Ondata di caldo nel sud degli Usa, temperature di oltre 45 gradi

Un'ondata di caldo torrido sta attraversando il sud-ovest degli Stati Uniti dove le temperature hanno superato il 45 gradi. A Phoenix, una delle città colpite dove l'anno scorso ci sono stati 645 morti per la calura, undici persone sono state ricoverate in ospedale prima di un comizio di Donald Trump. Temperature record anche a Las Vegas e nella Death Valley dove sono stati registrati 50 gradi. Il National Weather Service ha emanato un'allerta per circa 20 milioni di persone raccomandando di limitare le attività all'aperto.