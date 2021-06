Ondata di caldo anomalo negli Stati Uniti: a Portland raggiunti i 42 gradi

Un'ondata di caldo anomalo si è abbattuta su parte degli Stati Uniti. A Portland nella giornata di sabato sono stati raggiunti i 42 gradi. Il National Weather Service ha emesso avvisi di caldo eccessivo in quasi tutto lo stato di Washington e dell'Oregon. Anche parti della California e dell'Idaho sono colpite. In particolare per la contea di Multnomah, in Oregon, sono segnalate temperature "pericolose per le funzioni vitali".