Oms: picco Omicron vicino in Italia, azione governo giusta

IPA

"In Paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco della variante Omicron". Lo ha detto il direttore di Oms Europa Hans Kluge, sottolineando che è "molto probabile che il picco in Europa arrivi prima di quanto previsto", ossia "entro 2-3 settimane". Kluge ha poi lodato la strategia del governo italiano. "La strada seguita dall'Italia è quella giusta, con le vaccinazioni, le terze dosi, le mascherine", ha osservato.