Oms, cresce la longevità: dal 2000 al 2019 guadagnati 6 anni di vita | Ma aumenta la disabilità

Il trend della longevità continua a crescere: nel 2019 le persone vivevano 6 anni in più rispetto al 2000, con una media globale di 73 anni nel 2019 rispetto a quasi 67 nel 2000. Ma aumenta la disabilità. A dirlo sono le Stime Globali sulla Salute 2019 dell' Organizzazione Mondiale della Sanità . Stando ai dati raccolti, le malattie non trasmissibili - dall'ictus ai tumori, dalla demenza al diabete - rappresentano 7 delle 10 principali cause di morte.

Secondo i risultati del rapporto dell'Oms sulla sanità mondiale, negli anni dal 2000 al 2019 (prima dello scoppio della pandemia), escono dalla triste classifica delle principali cause di morte Aids e tubercolosi. In particolare, le malattie cardiovascolari rimangono il killer numero 1 e rappresentano il 16% dei decessi totali per tutte le cause.

Dal 2000, il numero di decessi per malattie cardiache è più che quadruplicato, passando dai 2 milioni ai quasi 9 milioni del 2019. L'Alzheimer e altre forme di demenza entrano tra le prime 10 cause di morte e sono al terzo posto sia in America che in Europa nel 2019. I decessi per diabete sono aumentati del 70% a livello globale tra il 2000 e il 2019, soprattutto tra i maschi. C'è invece una diminuzione globale dei decessi per malattie trasmissibili, anche se restano molto alti nei Paesi a basso e medio reddito.

Nel 2019, le polmoniti sono state classificate come la quarta causa di morte ma il numero globale di decessi è diminuito di quasi mezzo milione rispetto al 2000. Lo stesso vale per l'Aids, sceso dall'ottava causa di morte nel 2000 alla 19/ma nel 2019, e per la tubercolosi, passata dal 7/mo posto nel 2000 al 13/mo nel 2019, con una riduzione del 30% dei decessi globali.

"Queste nuove stime ci ricordano che dobbiamo intensificare rapidamente la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle malattie non trasmissibili" e "migliorare drasticamente l'assistenza sanitaria di base a livello equo", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms.

Aumenta la disabilità - In media, solo 5 dei 6 anni "aggiuntivi" sono stati vissuti in buona salute. "La disabilità è in aumento" dice l'Oms, spiegando che in larga misura le malattie e le condizioni di salute che causano il maggior numero di decessi sono anche responsabili della maggior parte degli anni di vita sana persa. "Le ferite da incidenti sono un'altra delle principali cause di disabilità e morte", aggiunge l'Oms, notando che dal 2000 si è registrato un "aumento significativo" degli incidenti stradali.