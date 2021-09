Oms: 5mila morti di cancro evitabili con aumento tasse sull'alcol

IPA

Si stima che in Europa 10.700 nuovi casi e 4.850 decessi per cancro correlati all'alcol potrebbero essere evitati ogni anno raddoppiando le attuali accise sulle bevande alcoliche. E' quanto risulta da un nuovo studio dell'Oms, secondo il quale Regno Unito, Russia e Germania, che insieme rappresentano quasi il 40% di tutte le potenziali vite salvate, sarebbero i Paesi che più se ne avvantaggerebbero in termini di salute.