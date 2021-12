Omicron, Speranza sulla terza dose Pfizer: "Aspettiamo il giudizio delle autorità"

Afp

Il ministro Roberto Speranza accoglie con cautela l'ipotesi che tre dosi Pfizer, come annunciato dal colosso farmaceutico, possano neutralizzare la variante Omicron. "Aspettiamo il giudizio delle autorità internazionali come l'Oms, l'Ema e la nostra Aifa. Non c'è ancora un giudizio finale e l'impatto della variante non è ancora certo. Non possiamo seguire altre valutazioni", afferma.