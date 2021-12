Omicron, Londra cancella i festeggiamenti di Capodanno

ansa

Il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, ha annunciato l'annullamento dei festeggiamenti previsti nella capitale britannica per il Capodanno, a fronte del drastico aumento dei casi della variante Omicron. "Con le infezioni da Covid-19 a livelli record nella nostra città e in tutta la Gran Bretagna, sono deciso a fare tutto il possibile per garantire che la sanità pubblica non venga sopraffatta da questo inverno ", ha detto Khan.