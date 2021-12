Omicron, l'allarme degli esperti: "Negli Usa in arrivo una bufera virale"

Afp

E' in arrivo negli Stati Uniti "una bufera virale" a causa della continua diffusione della variante Omicron del Covid. A lanciare l'allarme sono vari esperti di alto livello: la nuova "versione" del virus "potrà colpire milioni di persone a breve", afferma Michael Osterholm, direttore del Centro ricerche e cure per le Malattie Infettive della University of Minnesota. Nell'ultimo mese il tasso di mortalità per Covid è salito dell'8%.