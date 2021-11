Omicron, Farnesina lavora a un volo per rientro italiani dal Sudafrica

Ansa

L'Unità di crisi della Farnesina e la rete diplomatico-consolare italiana in Sudafrica "stanno lavorando per l'allestimento di un volo commerciale" speciale Cape Town-Roma. Lo scrive sul suo sito l'ambasciata d'Italia a Pretoria, precisando che il volo sarà attivato con un numero minimo di passeggeri in deroga alla temporanea sospensione del traffico aereo dal Paese. Potranno imbarcarsi "cittadini italiani residenti in Italia da prima del 26 novembre".