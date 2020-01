Oman, dopo la morte di Qabus è il cugino Haitham il nuovo sultano 

Chi era Qabus, il sultano che ha portato l'Oman nel XXI secolo Qabus bin Said, istruito in Gran Bretagna, ha riformato una nazione che mezzo secolo fa aveva solo tre scuole e leggi severe che vietavano l'elettricità, le radio, gli occhiali e persino gli ombrelli. Sotto il suo regno, l'Oman è diventato noto come una destinazione turistica accogliente e un interlocutore chiave del Medio Oriente: "Non abbiamo alcun conflitto e non accendiamo il fuoco quando siamo in disaccordo con qualcuno", aveva raccontato il Sultano a un giornale kuwaitiano in una rara intervista del 2008.

Chi è il nuovo sovrano A succedere a Qabus, il cugino e ministro della cultura Haitham ben Tarek. Haitham ha spesso svolto un ruolo diplomatico importante, rappresentando l'Oman all'estero e dando il benvenuto al principe Carlo e alla moglie Camilla, ad esempio, al loro arrivo nel Paese per una visita nel 2016.

La scelta del successore Haitham ben Tarek è stato designato dallo stesso Qabus, che non ha lasciato discendenti diretti, non essendosi mai sposato e non avendo avuto figli. La legge dell'Oman prevede che, alla morte del sovrano, sia il Consiglio della famiglia reale ad individuare il successore ma se non si arriva ad un accordo, come accaduto in questo caso, le autorità del Paese devono aprire una lettera scritta dal sovrano contenente la designazione.