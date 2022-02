Olimpiadi, Usa avvisa Cina: difenderemo atleti se parlano di violazione diritti

ansa

L'ambasciatrice Usa all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, ha assicurato che gli Usa saranno "a fianco" degli atleti americani alle Olimpiadi invernali cinesi e faranno il possibile "per proteggerli". La diplomatica ha risposto così ad una domanda della Cnn sui timori della speaker della Camera Nancy Pelosi per la sicurezza degli atleti Usa che potrebbero parlare contro gli abusi dei diritti umani da parte del governo cinese. "Noi sosteniamo i nostri atleti e pensiamo che siano lì per prestazioni in aree nelle quali si sono preparati per quattro anni, speriamo che la Cina non prenda alcuna azione".