Olimpiadi Pechino 2022, Giappone non invierà delegazione diplomatica

Il Giappone non invierà funzionari ministeriali alle Olimpiadi invernali di Pechino in programma a febbraio. Lo ha annunciato il portavoce del governo giapponese dopo il boicottaggio diplomatico deciso da diversi Paesi, tra cui gli Stati Uniti. Il presidente del comitato organizzatore olimpico di Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, visiterà però il sito, così come il presidente del comitato olimpico giapponese Yasuhiro Yamashita.