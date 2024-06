Olimpiadi di Parigi, allerta sicurezza: 30mila agenti mobilitati

A Parigi, annunciate misure di sicurezza straordinarie per le Olimpiadi che inizieranno il 26 luglio. Gli occhi sono puntati in particolare sulla cerimonia d'apertura sulla Senna, come ha spiegato il prefetto della polizia di Parigi, Laurent Nunez, in una conferenza stampa a poco più di un mese dall'evento. "Siamo ovviamente preoccupati per la minaccia terroristica e in primo luogo per la minaccia terroristica islamica, che rimane la nostra principale preoccupazione in tutte le sue componenti" ha detto. "In media ci saranno 30mila poliziotti e gendarmi mobilitati ogni giorno, con un picco di 45mila per la cerimonia d'apertura, quindi abbiamo una mobilitazione molto grande della nostra forza lavoro".