"Anche il re d'Olanda paghi le tasse": la scure del governo populista sulle tasche di Guglielmo Alessandro

Tempi duri in arrivo per re Guglielmo Alessandro di Orange-Nassau e famiglia? A quanto pare la clamorosa vittoria elettorale di Geert Wilders e del suo Partito della Libertà potrebbe portare al taglio dell'indennità al casato.

E, in tal caso, l'introito reale si dimezzerebbe. Torna infatti in auge in queste settimane embrionali per il neogoverno populista la vecchia proposta del Parlamento di far pagare le tasse anche al re. E alla moglie Maxima, alla regina Beatrice e alla principessa Amalia. Come ogni olandese con un reddito superiore a 75mila euro l'anno, anche per le teste coronate la pressione del fisco, finora risparmiata, sarebbe al 49,5%. Il voto martedì per la modifica costituzionale dell’articolo 40.