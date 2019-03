Olanda, sparatoria su un tram a Utrecht: tre morti | La polizia: "Il killer è un turco 37enne"

Un testimone ha parlato di nuovi spari, probabilmente esplosi dalle teste di cuoio della polizia, che stanno operando nei pressi di un centro commerciale di Utrcht. Potrebbe trattarsi di un blitz per catturare il presunto assalitore del tram.





We’re still shaking, there was a shooting not far from here and the shooter was still at large. Now a swat team has entered the mall across the street and left not long after #utrecht pic.twitter.com/PYRZoLZ5dU