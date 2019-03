Olanda, sparatoria su un tram a Utrecht: diversi feriti | La polizia: "Ipotesi terrorismo"

Una sparatoria è avvenuta su un tram a Utrecht , in Olanda : un primo bilancio parla di diverse persone rimaste ferite. Lo riferisce la polizia locale che valuta anche l'ipotesi di terrorismo. Sul posto è arrivata anche l'unità anti-terrorismo che sta dando la caccia a uno o più aggressori, attualmente in fuga. I soccorritori sono al lavoro sul tram. La sparatoria è avvenuta alle 10:45 locali. Sono stati fatti alzare in cielo anche tre elicotteri.

La polizia di Utrecht non esclude l'ipotesi terrorismo - La polizia di Utrecht fa sapere che valuta anche l'ipotesi del terrorismo. "L'indagine sulla sparatoria a 24 Oktoberplein a Utrecht è in corso. In questo ambito prendiamo in considerazione anche un eventuale movente terroristico", ha annunciato la polizia su Twitter.



Riunita l'unità di crisi - Il primo ministro olandese, Mark Rutte, ha parlato di una situazione "preoccupante" e ha riunito l'unità di crisi.