Olanda, killer di Utrecht incriminato per terrorismo

Gokmen Tanis, il 37enne di origini turche accusato di aver ucciso tre persone sparando in un tram della città olandese di Utrecht, è stato incriminato per omicidio e terrorismo. Lo rende noto la Procura precisando, in un comunicato, che gli inquirenti sono al lavoro per capire se la sua azione "sia scaturita da problemi personali combinati con un'ideologia radicalizzata".