Olanda, il premier Rutte supera indenne il voto di sfiducia

Il primo ministro olandese Mark Rutte ha superato indenne per un soffio il voto di sfiducia in Parlamento, chiesto dall'opposizione per aver "mentito sui colloqui di coalizione". "Continuerò come primo ministro, e lavorerò alacremente per riconquistare la fiducia", ha detto ai parlamentari Rutte, il cui partito ha conquistato la maggioranza dei seggi alle elezioni di marzo.