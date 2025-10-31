Olanda, vincono i liberali di Jetten: il D66 batte l'ultradestra di Wilders

I liberali progressisti del D66, guidati da Rob Jetten, si affermano come primo partito alle elezioni nei Paesi Bassi. Secondo i dati diffusi dal servizio elettorale dell'agenzia di stampa olandese ANP, la formazione centrista ha superato aritmeticamente l'ultradestra del Pvv di Geert Wilders. Lo scrutinio non è ancora del tutto terminato, ma le proiezioni confermano che il vantaggio di Jetten è ormai matematicamente insuperabile. Mancano ancora da conteggiare i voti espressi per corrispondenza, ma la tendenza generale indica una chiara affermazione dei liberali. Il risultato, comunicato nelle ultime ore da ANP, sancisce una svolta per il D66, che si impone come forza di riferimento nel panorama politico olandese, dopo una competizione elettorale seguita con grande attenzione anche a Bruxelles.