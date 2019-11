Olanda, arrestato il presunto attentatore dell'Aia

E' stato arrestato l'uomo ritenuto responsabile dell' accoltellamento di tre giovani nella principale area commerciale dell'Aia , in Olanda. Dopo le aggressioni sulla scena era stato trovato un coltello, ma di lui si erano perse le tracce. Mentre i tre feriti, un ragazzo di 13 anni dell'Aia, una ragazza di 15 anni di Alphen aan den Rijn e una ragazza di 15 anni di Leiderdorp, erano stati portati in ospedale.

L'uomo arrestato sarebbe un senzatetto di 35 anni, portato in una stazione di polizia per essere interrogato. Sulle motivazioni del gesto ancora non è stata formulata nessun ipotesi.