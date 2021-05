Olanda, api addestrate a identificare campioni infetti da Covid

Istockphoto

Una equipe di ricercatori olandesi della Wegeningen University ha addestrato alcune api per rilevare la presenza del coronavirus, cosa che gli insetti, in possesso di un grande senso dell'olfatto, sono in grado di svolgere nel giro di pochi secondi. Grazie ad un adeguato "addestramento", le api di fronte ai campioni infetti hanno infatti imparato ad estendere la lingua.