Olanda, 24enne italiano muore dopo essere caduto in un canale ad Amsterdam

In Olanda un 24enne italiano è caduto in un canale nel centro di Amsterdam ed è morto poche ore dopo in un ospedale della città.

Gabriele Gallani, originario di Provazzano (frazione di Neviano, Parma), era in vacanza nella città olandese con alcuni amici. Il fatto è avvenuto attorno alle 00:30 della notte fra venerdì e sabato. Il ragazzo è stato salvato dai sommozzatori e successivamente trasportato in elisoccorso in ospedale dove è deceduto. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta e, viene spiegato, le autorità sono alla ricerca di testimoni che possano fornire maggiori informazioni su come il giovane sia finito in acqua.