Ohio, esplosione in azienda metallurgica: 13 feriti a Bedford

In Ohio almeno 13 persone sono rimaste ferite, per lo più con ustioni, a seguito di un'esplosione in una fabbrica metallurgica a Bedford, circa 25 km a sudest di Cleveland.

Lo riportano i media Usa. L'esplosione, di origine sconosciuta, ha sparso metallo fuso e detriti sugli edifici vicini e ha causato una nuvola di fumo visibile per diversi chilometri intorno all'impianto. L'azienda, la Schumann & Co, produce leghe in ottone e bronzo.