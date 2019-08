Ocean Viking salva 81 persone al largo Libia: a bordo 251 migranti

"Nella loro terza missione in tre giorni, gli equipaggi di Msf e Sos Mediterranee hanno messo in salvo 81 persone da un gommone non adatto alla navigazione". E' quanto si legge in un tweet di Medici Senza Frontiere. "L'operazione - spiegano i soccorritori - è avvenuta in acque internazionali al largo della Libia. Ora sono 251 le persone a bordo della Ocean Viking".