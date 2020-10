Nyt: "Trump non faceva il test per il virus tutti i giorni"

Secondo quanto riporta il "New York Times", Donald Trump non è stato sottoposto al test del coronavirus ogni giorno. Un funzionario dell'amministrazione si limita a dire con il quotidiano che il presidente Usa è stato testato regolarmente e lo stesso Trump lo scorso luglio aveva detto che si sottoponeva al test ogni due o tre giorni. Al momento non è chiaro a quando risale l'ultimo test negativo del presidente.