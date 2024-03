Voto Usa, Nyt: "Biden è troppo anziano per la maggior parte suoi elettori"

Da un sondaggio condotto dal "New York Times" emerge che gli elettori del Partito democratico Usa sono sempre più preoccupati per l'età avanzata del presidente Joe Biden e dubbiosi in merito alla sua effettiva capacita' di adempiere ai doveri presidenziali.

Il sondaggio è stato effettuato tra circa mille elettori registrati in collaborazione con il Siena College. Dalla rilevazione emerge che ben il 61 per cento degli elettori che hanno sostenuto Biden nel 2020 lo ritiene ora "troppo anziano" per poter guidare efficacemente il Paese. Per il 19 per cento di quanti hanno votato Biden nel 2020, l'età avanzata del presidente è un problema tale da impedirgli di far fronte ai propri impegni.