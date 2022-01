Nyt: Mosca potrebbe spostare armi nucleari vicino alle coste Usa

ansa

La Russia potrebbe spostare le sue armi nucleari, posizionandole non lontano dalle coste americane e ricreando, così, uno scenario che rievoca la crisi dei missili cubani del 1962. E' questa, riporta il New York Times, una delle misure ventilate da funzionari russi a margine delle trattative fra Mosca e i Paesi occidentali della scorsa settimana nel caso le richieste di Vladimir Putin non fossero soddisfatte.