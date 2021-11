Ny Times: "Usa nascosero raid che uccise decine di civili in Siria"

Ansa

Gli Stati Uniti hanno nascosto per anni un raid a Baghuz, ultima roccaforte dell'Isis in Siria, nel marzo del 2019, in cui sono rimasti uccisi decine di civili, soprattutto donne e bambini. Ma ora, per la prima volta, lo ammettono: nell'attacco sono morte 80 persone. A svelare il retroscena era stata un'inchiesta del New York Times. Nessuna indagine indipendente è però mai stata condotta sull'accaduto.