Nuovo picco di casi Covid a New York: 49.708 in 24 ore

Lo stato di New York ha registrato 49.708 nuovi casi di Covid il 24 dicembre, stabilendo un nuovo record. Il 25 dicembre ne sono stati registrati 36.454. Numeri che erano stati in un certo senso previsti anche da Anthony Fauci, il super esperto americano in malattie infettive e consigliere di Joe Biden per il Covid.