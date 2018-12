Nuova Zelanda, trovato corpo: forse è turista inglese scomparsa

La polizia della Nuova Zelanda ha ritrovato un corpo che ritengono sia quello della turista inglese 23enne Grace Millane, scomparsa il 1 dicembre. Il cadavere si trovava in un'area boschiva vicino a Auckland. Millane, che si era appena laureata, era arrivata in Nuova Zelanda il mese scorso. L'ultima volta è stata vista entrare in un hotel nel centro di Auckland con un 26enne, che ora è accusato di omicidio.