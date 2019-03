Nuova Zelanda, il ritratto di Brenton Tarrant: da sportivo a viaggiatore zaino in spalla

Brenton Tarrant, il 28enne suprematista bianco che ha ucciso 49 fedeli riuniti in preghiera in una moschea della Nuova Zelanda, ha passato gli ultimi sette anni a girare per il mondo con lo zaino in spalla. Difficile immaginare il passato e l'infanzia di un killer così lucido e spietato che, in questa foto estrapolata dal suo profilo Facebook, posava in braccio al suo papà, coi riccioli biondi e un sorriso accennato a chi li stava ritraendo.