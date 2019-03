Nuova Zelanda, il killer all'udienza in tribunale sorride e fa il gesto dei suprematisti

Udienza in tribunale per Brenton Harrison Tarrant, l'australiano di 28 anni, accusato di omicidio per la strage della moschea di Christchurch. Tarrant, ha fatto la sua comparsa in custodia presso il tribunale distrettuale di Christchurch. In abiti bianchi da detenuto, mani ammanettate e a piedi nudi, ha sogghignato quando i reporter lo hanno fotografato in aula, affiancato da due agenti di polizia, e quindi ha fatto con la mano il gesto dei suprematisti.