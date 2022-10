Nuova Zelanda, 250 balene pilota si spiaggiano e muoiono

Circa 250 balene pilota sono morte in Nuova Zelanda dopo essersi arenati a nord-ovest dell'isola di Chatham.

A renderlo noto sono stati il Dipartimento per la Conservazione neozelandese e l'organizzazione ambientalista Project Jonah. Molti dei cetacei erano già morti quando sono stati scoperti. Gli spiaggiamenti di cetacei non sono rari in quest'area: poco più di due settimane fa, altre 200 balene pilota erano morte su una spiaggia della Tasmania.